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ترامب يواجه تهماً جنائية لاحتفاظه بوثائق سرية

ترامب يواجه تهماً جنائية لاحتفاظه بوثائق سرية
9 يونيو 2023 08:25

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب،المرشح للبيت الأبيض في انتخابات 2024،عبر منصته "تروث سوشيال" إنه تم توجيه لائحة اتهام ضده فيما يتعلق بتعامله مع وثائق سرية.

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وقال ترامب في المنشور، نقلاً عن محاميه، "أخطرت إدارة بايدن محاميي بأنه تم توجه اتهام لي"، مضيفاً أنه من المقرر أن يمثل أمام محكمة في ميامي يوم الثلاثاء المقبل. وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف بي أي" قد فتش منزل ترامب في منتجع مار- إيه-لاجو في بالم بيتش، بولاية فلوريدا، وصادر العديد من وثائق الأمن القومي شديدة السرية، في أغسطس.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الولايات المتحدة
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