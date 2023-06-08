أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية

نيويورك (الاتحاد)

أفاد معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، باستمرار المشاورات بين الأمم المتحدة والجامعة بشأن قضايا السلام والأمن في المنطقة العربية.

وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العلاقة بين الأمم المتحدة والجامعة: «إن الجامعة العربية، ورغم جسامة التحديات التي تواجه منطقتنا، تظل شريكاً فاعلاً ورئيساً في منظومة العمل متعدد الأطراف في جهود صون السلم والأمن الدوليين».

وأضاف: «تضافرت جهودنا المشتركة للتصدي لعدد من التحديات العالمية، ومن بينها الأزمات الصحية، والنزاعات المسلحة، والإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتصحر، وتغير المناخ، والحد من الكوارث، وغير ذلك من التحديات الخطيرة».