الجمعة 9 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية

أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
9 يونيو 2023 02:07

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مبعوثة رئيس «COP27»: الشباب العربي لهم الحق في مستقبل أفضل
الإمارات: نشاط دبلوماسي عربي لإطلاق حقبة جديدة من الازدهار

أفاد معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، باستمرار المشاورات بين الأمم المتحدة والجامعة بشأن قضايا السلام والأمن في المنطقة العربية.
وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العلاقة بين الأمم المتحدة والجامعة: «إن الجامعة العربية، ورغم جسامة التحديات التي تواجه منطقتنا، تظل شريكاً فاعلاً ورئيساً في منظومة العمل متعدد الأطراف في جهود صون السلم والأمن الدوليين».
وأضاف: «تضافرت جهودنا المشتركة للتصدي لعدد من التحديات العالمية، ومن بينها الأزمات الصحية، والنزاعات المسلحة، والإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتصحر، وتغير المناخ، والحد من الكوارث، وغير ذلك من التحديات الخطيرة».

أحمد أبوالغيط
جامعة الدول العربية
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
عربي ودولي
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
اليوم 02:07
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
عربي ودولي
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
اليوم 02:07
سيارة إسعاف تنقل مصابين بعد انفجار عبوة ناسفة في ولاية بدخشان (أ ف ب)
عربي ودولي
عشرات القتلى والجرحى بانفجار داخل مسجد في أفغانستان
اليوم 02:07
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
عربي ودولي
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©