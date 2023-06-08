الجمعة 9 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مبعوثة رئيس «COP27»: الشباب العربي لهم الحق في مستقبل أفضل

مبعوثة رئيس «COP27»: الشباب العربي لهم الحق في مستقبل أفضل
9 يونيو 2023 02:06

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
الإمارات: نشاط دبلوماسي عربي لإطلاق حقبة جديدة من الازدهار

وجهت الدكتورة أمنية العمراني، مبعوثة رئيس مؤتمر الأطراف (COP27) للشباب، نداءين لمجلس الأمن، تضمنا دعوة لإشراك الشباب باعتبارهم شركاء في عمليات صنع القرار، وأخرى لتوفير فرص عادلة تتيح للشباب إمكانية المساهمة في الحفاظ على السلام والأمن الإقليمي.
وقالت العمراني، في بيان، أمام جلسة مجلس الأمن: «يعلم الشباب في المنطقة العربية أن لهم الحق في مستقبل أفضل، لذا يجب أن نعمل معاً عبر القطاعات المختلفة والأجيال المتعاقبة، لبناء مجتمعات مستقرة وآمنة يرغب بها الشباب ويستحقها».
من جهتها سلطت السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، الضوء في إحاطة مجلس الأمن اليوم على كيفية تعزيز الأمم المتحدة تعاونها مع الجامعة العربية عن طريق مكتب اتصال الأمم المتحدة في القاهرة.
وقالت: «نحن ملتزمون بمواجهة تحدياتنا المشتركة، واغتنام الفرص المتاحة أمامنا في العالم العربي والعالم، ويمكننا معاً تحقيق ما لا يمكن لمنظمة أن تفعله بمفردها».

كوب 27
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
مؤتمر الأطراف
الشباب العربي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
عربي ودولي
واشنطن تؤكد الالتزام الدائم بأمن المنطقة
اليوم 02:07
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
عربي ودولي
600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»
اليوم 02:07
سيارة إسعاف تنقل مصابين بعد انفجار عبوة ناسفة في ولاية بدخشان (أ ف ب)
عربي ودولي
عشرات القتلى والجرحى بانفجار داخل مسجد في أفغانستان
اليوم 02:07
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
عربي ودولي
أبوالغيط: تضافر الجهود للتصدي للتحديات العالمية
اليوم 02:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©