مبعوثة رئيس «COP27»: الشباب العربي لهم الحق في مستقبل أفضل

نيويورك (الاتحاد)

وجهت الدكتورة أمنية العمراني، مبعوثة رئيس مؤتمر الأطراف (COP27) للشباب، نداءين لمجلس الأمن، تضمنا دعوة لإشراك الشباب باعتبارهم شركاء في عمليات صنع القرار، وأخرى لتوفير فرص عادلة تتيح للشباب إمكانية المساهمة في الحفاظ على السلام والأمن الإقليمي.

وقالت العمراني، في بيان، أمام جلسة مجلس الأمن: «يعلم الشباب في المنطقة العربية أن لهم الحق في مستقبل أفضل، لذا يجب أن نعمل معاً عبر القطاعات المختلفة والأجيال المتعاقبة، لبناء مجتمعات مستقرة وآمنة يرغب بها الشباب ويستحقها».

من جهتها سلطت السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، الضوء في إحاطة مجلس الأمن اليوم على كيفية تعزيز الأمم المتحدة تعاونها مع الجامعة العربية عن طريق مكتب اتصال الأمم المتحدة في القاهرة.

وقالت: «نحن ملتزمون بمواجهة تحدياتنا المشتركة، واغتنام الفرص المتاحة أمامنا في العالم العربي والعالم، ويمكننا معاً تحقيق ما لا يمكن لمنظمة أن تفعله بمفردها».