600 كيلومتر مربع من المياه تغمر «خيرسون»

كييف (وكالات)

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية أمس، أن أوكرانيا قد تفقد عدة ملايين من الأطنان من المحاصيل بسبب الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا في جنوب البلاد، فيما أعلن حاكم خيرسون أن المياه غمرت نحو 600 كيلومتر مربع من المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان «بدون مصدر لإمدادات المياه، من المستحيل زراعة الخضراوات، سنزرع الحبوب والبذور الزيتية باستخدام نموذج منخفض الغلة».

وذكرت الوزارة أن تدمير السد سيغرق عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في جنوب أوكرانيا ويمكن أن يحول ما لا يقل عن 500 ألف هكتار من الأراضي التي ستترك من دون ري إلى «صحارى».

وأضافت أن الأرض التي غمرتها الفيضانات ستتطلب تقييما زراعياً كاملاً لحالة التربة وفي معظم الحالات سيلزم استخدام طرق خاصة لإصلاح التربة.

وقالت إن الأراضي المتضررة كانت تنتج في الأساس الخضراوات والحبوب والبذور الزيتية والبطيخ.

في موازاة ذلك، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أمس، منطقة خيرسون، وكتب في تعليق مصاحب لتسجيل مصور لزيارته عبر «تيليجرام» «نوقشت العديد من القضايا المهمة، الوضع التشغيلي في المنطقة وإجلاء السكان من مناطق الفيضانات المحتملة، وإنهاء حالة الطوارئ التي سببها انفجار السد، وتنظيم عمليات الدعم للمناطق المنكوبة».

وكتب «أشكر عناصر الإنقاذ والمتطوعين! أشكر كل من شارك في هذا العمل!».

وقال زيلينسكي: «من المهم حساب الضرر وتخصيص أموال لتعويض السكان المتضررين من الكارثة وتطوير برنامج للتعويض عن الخسائر أو نقل الشركات الواقعة في منطقة خيرسون». وقال حاكم منطقة خيرسون، أمس، إن المياه غمرت نحو 600 كيلومتر مربع من المنطقة معظمها في جانب النهر الذي تسيطر عليه القوات الروسية، وإن نحو ألفين تركوا المناطق المنكوبة، مضيفا أن «متوسط ​​مستوى الفيضانات» في المنطقة بلغ 5.61 متر.

وتغمر المياه حالياً شوارع كانت تبعد في السابق مئات الأمتار عن ضفة النهر، وتم إعداد أرصفة بحرية مؤقتة للتنقل بواسطة قوارب صغيرة أو زوارق.