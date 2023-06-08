ألمانيا وإيطاليا تعتزمان إحياء المشاورات الحكومية

روما (وكالات)

تعتزم ألمانيا وإيطاليا تعميق علاقتهما، حيث وافق المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في روما على هذه الخطوة، بدءاً بإحياء المشاورات بين الحكومتين الألمانية والإيطالية. ومن المقرر أن تنعقد المحادثات مجدداً في الخريف لأول مرة منذ 2016، في ألمانيا.

وانعقد آخر اجتماع من هذا النوع شمالي إيطاليا. ولا تعقد ألمانيا مشاورات حكومية، تضم رؤساء الحكومة وعدة وزراء، إلا مع شركاء مقربين، من بينهم الصين والهند والبرازيل. وشكر شولتس ميلوني على «الترحيب الدافئ» في روما وشدد على «مدى قرب العلاقات والثقة بها بين الدولتين». وقال: «إن إيطاليا شريك مهم ودولة صديقة موثوقة بالنسبة لنا».