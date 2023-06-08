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روسيا تجدّد اتهام أوكرانيا بقصف سد كاخوفكا

فيضانات إثر تدمير سد نوفا كاخوفكا
8 يونيو 2023 22:08

جددت موسكو، اليوم الخميس، اتهامها لكييف بتدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا بقصف مدفعي "مكثف"، رافضة الاتهامات الأوكرانية أن روسيا مسؤولة عن تفجيره.
كما نفت موسكو، أمام محكمة العدل الدولية، اتهامات أوكرانيا بانتهاك قوانين الإرهاب.
وقال الدبلوماسي الروسي ألكسندر شولغين، للمحكمة في مدينة لاهاي: "أعلنت أوكرانيا أن روسيا فجرت السد الكبير في نوفا كاخوفكا. في الواقع، أوكرانيا هي التي فعلت ذلك".
وأضاف أن أوكرانيا "لم تشن هجمات مدفعية مكثفة على السد ليلة 6 يونيو فحسب، بل أيضاً رفعت منسوب المياه في خزان كاخوفكا عمداً إلى مستوى حرج" عن طريق فتح بوابات السد في محطة توليد الطاقة الكهرومائية.
وتسبّب تدمير السد الخاضع للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا بفيضانات عارمة، أدت إلى حدوث وفيات وإصابات.
كانت أوكرانيا بدأت مرافعاتها الرسمية في محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها لأول مرة عام 2017 بعد إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية "ام اتش 17" فوق أوكرانيا في يوليو 2014 ممّا أدى إلى مقتل 298 شخصاً.
ومن غير المتوقع صدور حكم سريع من محكمة العدل الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية للتعامل مع النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

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المصدر: وكالات
نوفا كاخوفكا
السد
أوكرانيا
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