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انتهاء وباء حمى نزفية في غينيا الاستوائية

فيروس ماربورج
8 يونيو 2023 21:20

أعلنت منظمة الصحة العالمية نهاية وباء الحمى النزفية التي يسببها فيروس "ماربورغ" في غينيا الاستوائية، اليوم الخميس، بعد تسجيل 12 وفاة مؤكدة و23 وفاة قد تكون ناجمة عنه بعد أربعة أشهر من ظهور الحالات الأولى فيها.
وكتبت المنظمة، في بيان، أن "الوباء الناجم عن فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية انتهى اليوم في غياب تسجيل أي إصابة خلال 42 يومًا بعد خروج آخر مريض من مرحلة تلقي العلاج".
أُعلن عن تفشي الوباء في 13 فبراير الماضي وهو الأول من نوعه في غينيا الاستوائية الواقعة في أفريقيا الوسطى.
يأتي إعلان منظمة الصحة العالمية بعد ستة أيام من إعلان خلو تنزانيا من الوباء النزفي الناجم عن فيروس قريب من فيروس إيبولا.
وأضاف البيان "تم في الإجمال التثبت مخبريًا من 17 إصابة وتسجيل 12 وفاة. تُضاف إلى ذلك 23 وفاة محتملة تم الإبلاغ عنها" جراء الحمى.

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المصدر: رويترز
فيروس ماربورج
غينيا الاستوائية
منظمة الصحة العالمية
حمى نزفية
وباء
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