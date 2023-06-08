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أنباء عن بدء هجوم أوكراني مضاد.. وكييف ترد

جندي أوكراني يطلق قذيفة
8 يونيو 2023 20:52

رد الجيش الأوكراني على تقرير إخباري أفاد، اليوم الخميس، ببدء الهجوم المضاد الذي كانت أوكرانيا تعده.
وردا على سؤال حول بدء الهجوم، قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني لرويترز "ليست لدينا معلومة من هذا القبيل".
كانت قناة "إن.بي.سي نيوز" التلفزيونية نقلت، في وقت سابق اليوم، عن ضابط كبير وجندي قرب الخطوط الأمامية قولهما إن أوكرانيا بدأت هجومها المضاد على روسيا.
وأعلنت كييف مرارا أنها باتت جاهزة لشن الهجوم المضاد. لكن العديد من المسؤولين الأوكرانيين رفضوا الحديث عن موعد محدد لإطلاقه.
بدورها، قالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني "الخطط تحب الصمت"، مضيفة أنّ "الهجوم لن يبدأ على وسائل التواصل الاجتماعي".
وطالبت أوكرانيا الدول الغربية بمزيد من الأسلحة لاستخدامها في هجومها المضاد المتوقع.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
هجوم مضاد
الأزمة الأوكرانية
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