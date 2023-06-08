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بايدن يستقبل رئيس وزراء بريطانيا في البيت الأبيض

بايدن يستقبل رئيس وزراء بريطانيا
8 يونيو 2023 20:18

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس في البيت الأبيض، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
وقال بايدن "عملنا مع بريطانيا في قضايا الدفاع ونأمل في تعزيز التعاون بين البلدين". وأضاف "سأبحث مع رئيس وزراء بريطانيا الذكاء الاصطناعي".
وحذر العديد من الخبراء من خطورة الذكاء الاصطناعي على البشرية بعد نجاح أدواته في إنجاز العديد من المهام وكتابة نصوص متناسقة وتوليد صور وغير ذلك من الأمور.
بدوره، قال سوناك إن "واشنطن ولندن تقفان معا لتعزيز قيم السلام والاستقرار".
كما تطرق الزعيمان إلى الأزمة الأوكرانية باعتبارها موضوعا مهما آخر للبلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومن كبار مزودي أوكرانيا بالسلاح.
وقال مسؤولون أميركيون وبريطانيون إن الزعيمين سيناقشان مجموعة من القضايا العالمية تشمل تلك المتعلقة بالمصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة واتخاذ المزيد من الإجراءات لتسريع الانتقال للطاقة النظيفة.

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المصدر: وكالات
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