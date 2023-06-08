روسيا تصد هجمات في منطقة زابوريجيا

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، صدّ هجوم للقوات الأوكرانية شارك فيه 1500 جندي في منطقة زابوريجيا الواقعة جنوبا، بعد معركة استمرت ساعتين.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو «اليوم عند الساعة 1,30 صباحا (22,30 ت غ) في منطقة زابوريجيا... جرت محاولة لاختراق دفاعاتنا»، مضيفا أن الجيش الأوكراني «تراجع بعد خسائر فادحة». كما أشار إلى أنّ القوات الأوكرانية استخدمت في هجومها 150 عربة مدرّعة.

بالتزامن مع الهجوم على زابوريجيا، تتواصل الهجمات بطائرات مسيرة على منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

كانت روسيا أعلنت هذا الأسبوع أنّها صدّت عدّة هجمات شنّتها القوات الأوكرانية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنّ قوّاتهم باتت مستعدّة لشنّ هجوم مضاد مرتقب، ولكن لن يكون هناك إعلان رسمي عن توقيت انطلاقه.