أنباء عن بدء أوكرانيا هجومها المضاد المرتقب

نقلت قناة "إن.بي.سي نيوز" التلفزيونية عن ضابط كبير وجندي قرب الخطوط الأمامية، اليوم الخميس، قولهما إن أوكرانيا بدأت هجومها المضاد المرتقب على روسيا.

وسبق أن أعلنت كييف مرارا أنها باتت جاهزة لشن الهجوم المضاد. لكن العديد من المسؤولين الأوكرانيين رفضوا الحديث عن موعد محدد لإطلاقه.

وقال المتحدث باسم الأركان العامة للجيش الأوكراني، ردا على سؤال عن التقارير الإعلامية حول بدء الهجوم المضاد: "ليست لدينا مثل هذه المعلومة".

وقالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني "الخطط تحب الصمت"، مضيفة أنّ "الهجوم لن يبدأ على وسائل التواصل الاجتماعي".

وطالبت أوكرانيا الدول الغربية بمزيد من الأسلحة لاستخدامها في هجومها المضاد المتوقع.