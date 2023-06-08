11 قتيلاً بانفجار خلال جنازة مسؤول أفغاني

قال مسؤولون إن انفجاراً وقع داخل مسجد في شمال أفغانستان، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل خلال جنازة نائب حاكم إقليم قُتل خلال هجوم وقع يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا أيضاً في الانفجار الذي وقع في إقليم بدخشان بأقصى شمال أفغانستان.

وجاء في بيان للوزارة أن الانفجار وقع «بينما كان يشارك عدد كبير من الناس في مراسم تأبين نصار أحمد أحمدي» الذي كان حاكم ولاية بدخشان بالوكالة.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن انفجار بسيارة ملغومة يوم الثلاثاء، أسفر عن مقتل نائب حاكم إقليم بدخشان.