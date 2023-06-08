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ماكرون يصف هجوم "أنيسي" في فرنسا بـ"بالجبان"

الشرطة الفرنسية تقوم بتأمين المنطقة بعد الحادث في أنيسي
8 يونيو 2023 15:54

أصاب مهاجم ستة أطفال وشخصاً بالغا بسكين في منتزه في بلدة انيسي بشرق فرنسا اليوم الخميس، مما أصاب البلاد " بصدمة" وفقا لما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووصف ماكرون الهجوم" بالجبان تماما". وقالت اليوم الخميس إن طفلين من الاطفال والشخص البالغ في حالة صحية مهددة للحياة، في حين أصيب طفلان آخران، يبلغان من العمر حوالي ثلاثة أعوام، بإصابات طفيفة.

وقد القت الشرطة القبض على المهاجم المشتبه به. ولم تعرف بعد ملابسات الحادث. وذكرت شبكة " بي اف ام تي في" أن عدة مجموعات من الأطفال كانوا في المنتزه بالقرب من بحيرة انيسي وقت الحادث.

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وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إنه تم إرسال قوات أمنية إلى موقع الحادث.

وأوقفت الجمعية الوطنية جلستها العامة في الصباح من أجل الوقوف دقيقة حداد. وقالت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه " نأمل في أن لا تكون تداعيات هذا الهجوم الخطير للغاية تداعيات تدفع الدولة للحداد".

 وكتب ماكرون" قلوبنا معهم ومع أسرهم، كما تم إرسال رجال الإغاثة". وتعتزم رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن زيارة موقع الحادث.

المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
منتزه
فرنسا
هجوم
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