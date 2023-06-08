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الفلبين ترفع درجة التحذير من بركان "مايون"

بركان "مايون" في الفلبين ينفس رماداً أبيض
8 يونيو 2023 12:37

رفعت الفلبين اليوم الخميس درجة التحذير بشأن بركان "مايون" جنوب العاصمة الفلبينية مانيلا، وحذرت من "اتجاهه المتزايد نحو ثوران خطير". وقالت إن هناك "احتمالاً لحدوث نشاط متفجر خلال أسابيع أو حتى أيام".

ورفع المعهد الفلبيني لعلم البراكين اليوم الخميس درجة التحذير من بركان "مايون" إلى المستوى الثالث، على مقياس من خمس مستويات، بعد أيام فقط من رفع درجة التحذير إلى المستوى الثاني، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وقال المعهد إن الانهيار المتكرر لقبة الحمم البركانية في فوهة البركان أدى إلى زيادة في سقوط الصخور.

وأضاف المعهد أن مايون يظهر "ثوران بركاني صخري لقبة الحمم البركانية".  وقال المعهد إنه يجب إجلاء السكان خارج منطقة الخطر التي يبلغ نصف قطرها ستة كيلومترات، كما يتعين على الطائرات تجنب الطيران بالقرب من فوهة مايون.

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الفلبين ترفع درجة التحذير بشأن بركان "مايون"

وكان المعهد قد رفع في الخامس من يونيو الجاري مستوى التحذير بشأن بركان "مايون" إلى المستوى الثاني بسبب "الاضطرابات المتزايدة"، حيث حذر من أن الاضطرابات الحالية قد تؤدي إلى انفجارات من البخار "أو حتى تسبق ثوران بركاني خطير"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف المعهد أنه لوحظ زيادة في سقوط الصخور من قبة الحمم البركانية في فوهة البركان منذ أواخر أبريل الماضي. وشهد بركان مايون، وهو موقع سياحي شهير بسبب شكله المخروطي، انفجارات مدفوعة بالبخار في عام 2019، وتم رفع درجة التحذير من البركان إلى ثاني أعلى مستوى في عام 2018، مما فرض عمليات إجلاء وإلغاء رحلات جوية.

المصدر: وكالات
بركان
الفلبين
البراكين
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