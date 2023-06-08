السعودية تدين بشدة تخريب مبنى سفارتها في السودان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.

وعبرت الوزارة عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، مؤكدةً أهمية التصدي لهذه الجماعات المسلحة التي تحاول النيل من عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق. وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.