لقاء بين بايدن وسوناك في البيت الأبيض

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض الخميس ريشي سوناك، للبحث في قضايا بينها حلف شمال الأطلسي (ناتو) والذكاء الاصطناعي.

وسيقدم سوناك لبايدن نسخة من كتاب حول الانضباط على متن السفينة، كتبه سلف له يدعى كريستوفر بايدن في القرن التاسع عشر. ولم تعرف الهدية التي سيقدمها البيت الأبيض إلى سوناك.

يقيم ريشي سوناك بصفته ضيفا مميزا في مبنى "بلير هاوس" القريب من البيت الأبيض. وقد اكتسب صفة "الفندق الأكثر نخبوية في العالم".

وبعد لقاء في المكتب البيضاوي قبيل ظهر الخميس (بالتوقيت المحلي)، خطط البيت الأبيض لعقد مؤتمر صحافي مشترك.

وكان الرجلان التقيا مرات عدة على هامش مؤتمرات قمة دولية أو لإطلاق تعاون عسكري كبير مع أستراليا.

وقد أعلن ريشي سوناك من واشنطن أن أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي ستعقد في لندن في الخريف المقبل.



