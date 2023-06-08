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إنقاذ العشرات من قطار اشتعلت فيه النيران بالنمسا

أعضاء من فرقة الإطفاء بالقرب من نفق غرب النمسا
8 يونيو 2023 08:22

تم إنقاذ أكثر من 100 راكب من قطار مسافات طويلة اشتعلت فيه النيران في نفق في مقاطعة تيرول النمساوية. وقالت السلطات في تيرول إنه تم إجلاء 151 راكبا من القطار الليلي، في تعديل عن الرقم من إحصاء سابق.

وكان القطار في طريقه من إنسبروك إلى أمستردام وهامبورج في وقت متأخر يوم الأربعاء. وذكرت السلطات إن عددهم الأولي استند إلى حجوزات المقاعد، ولكن العدد الحقيقي اتضح بعد إخلاء القطار.

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ووفقاً لخدمات الطوارئ، تسبب الضرر الذي لحق بالخط العلوي في نفق السكك الحديدية "تيفرينز" في نشوب حريق في واحدة أو أكثر من مركبات كان يتم نقلها على عربة حاملة لسيارات. وقالت السلطات إن 33 شخصا تلقوا العلاج من إصابات طفيفة أو استنشاق الدخان. ولم يبلغ عن وقوع إصابات خطيرة. وتم نقل الركاب إلى حافلات أقلتهم إلى مدينة إنسبروك النمساوية.

المصدر: وكالات
قطار
حريق
النمسا
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