ليبيا.. التوقيع على قوانين الانتخابات خلال أيام

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت اللجنة الليبية المشتركة المكلَّفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «6+6»، بإعداد القوانين الانتخابية، توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها التي استمرت 10 أيام في مدينة «بوزنيقة» بالمغرب.

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي، خلال الجلسة الختامية للجنة، التي شارك فيها أيضاً وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة وعدد من سفراء الدول العربية والأفريقية المعتمدين في الرباط، أن أعضاء لجنة «6+6» توافقوا حول قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيراً إلى أنه سيجري، خلال الأيام المقبلة، بحضور رئيسيْ مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، البتُّ في الاتفاق النهائي بخصوص هذا القانون.

من جانبه، قال رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة عمر بوليفة، إن اللجنة تداولت في كافة التفاصيل وانتهت إلى الاتفاق على الإطار القانوني المنظم لانتخابات السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الدولة.

وأوضح أبو ليفة أنه «لم يتبقّ سوى إصدار القانونين، بشكل رسمي، من مجلس النواب، كما هو مقرر في التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، من أجل الشروع في الانتخابات»، مشيراً إلى أن الاتفاق حول النقاط العالقة جرى «بتوافق تام، وبإرادة حرة واعية، ودون تدخُّل من أي طرف خارجي».

بدوره، قال وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، إن اللجنة المكونة من أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة توصلت إلى اتفاق على القوانين الانتخابية، موضحاً أن «المجلسين مؤهلان لمناقشة قوانين الانتخابات في إطار صلاحياتهما المحددة في اتفاق الصخيرات لعام 2015 وهما المؤهلان لوضع القواعد التي ستحكم الانتخابات المقبلة».

وأضاف أن «النص القانوني المتفق عليه مهما كان إذا لم تواكبه إرادة سياسية يظل مجرد نص»، مضيفاً أنه «من دون الإرادة السياسية فإننا نخشى أن يضاف هذا الاتفاق إلى اتفاقات أخرى لم تجد طريقا إلى التطبيق».

وأكد أن «المغرب سيظل دائماً بجانب ليبيا ولديه رغبة في فسح المجال لليبيين للحوار ومستعد لاحتضان كل الحوارات الليبية لأن ليبيا تستحق من الجميع التعبئة والمواكبة والمساندة لأنها عزيزة علينا جميعاً في الفضاء المغاربي والعربي»، معرباً عن الأمل أن يكون ما تم الاتفاق عليه في «بوزنيقة» منطلقاً لمسار انتخابي ناجح.

بدوره، أكد الدكتور محمد الفلاح عميد كلية الحقوق السابق في جامعة بنغازي في تصريح لـ«الاتحاد» أن مشكلة إجراء الانتخابات سببها الميليشيات المسلحة التي تهيمن على مؤسسات الحكومة في طرابلس، حيث ترفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.