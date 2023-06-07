رئيس المفوضية القومية السودانية لـ«الاتحاد»: الوضع يزداد تأزماً ونواجه خطر المجاعة

أسماء الحسيني (الخرطوم)

حذر الدكتور رفعت ميرغني الأمين، رئيس المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان، من خطورة الأوضاع الإنسانية في السودان، قائلاً إن البلاد تتجه إلى مجاعة.

وأوضح الأمين في تصريحات مع «الاتحاد» أن الوضع يزداد تأزماً على جميع الصُعد، وأن هناك 20 مليون شخص مهددون بخطر الجوع، وأن أعداداً كبيرة تواجه العطش وصعوبة الوصول للمياه الصالحة للشرب في الخرطوم ودارفور وكردفان.

وأضاف: «الحالة بشكل عام متأزمة لأن النزاعات في بعض المناطق تؤثر على أنحاء البلاد كافة، خاصة في الحصول على الغذاء والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات».

وأضاف أن هناك صعوبات كبيرة تواجه النازحين، خصوصاً في أقاليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق وشرق السودان، قائلاً إن «حالة هؤلاء النازحين تتفاقم جراء الأزمة، ولا يمكن الحديث عن عون إنساني وإغاثات لهذه المناطق التي تأثرت بالنزاعات بالنظر للحالة الأمنية التي تجعل عملية وصول الإغاثات عملية صعبة ومعقدة للغاية».

وأضاف رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان أنه لا يمكن إغفال وضع اللاجئين السودانيين في دول الجوار.

وقال إن «الوضع يزداد سوءاً بتعقد الأزمة وامتداد القتال إلى الأحياء السكنية، وتفاقم الأوضاع فيما يتعلق بمسألة الخدمات الصحية، حيث استمر وضع المستشفيات التي توقفت بشكل شبه كامل».

وناشد الأمين طرفي الأزمة بوقف الحرب والاحتكام لصوت العقل.

وفي سياق متصل، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأنه يواجه تحديات كبيرة في سبيل الوصول إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكداً أنه سيواصل توزيع المواد الغذائية في المنطقة بمجرد أن يسمح الوضع الأمني.

ونقلاً عن البرنامج، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن نحو 20 ألف شخص محاصر في أم درمان تلقوا مساعدات من البرنامج في الفترة بين 27 و30 مايو، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى تكثيف المساعدات في الخرطوم لدعم 500 ألف شخص، بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك.

وقال ستيفان دوجاريك إن هذا الأمر يعد تذكيراً آخر بضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية.