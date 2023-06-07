الخميس 8 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإمارات تدعو لمساعدة المتضررين من انهيار سد «كاخوفكا»

عمليات إجلاء واسعة النطاق في محيط سد «كاخوفكا» (رويترز)
8 يونيو 2023 01:28

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الطوارئ والأزمات" تؤكد الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة المدارية
"المركزي": الودائع شبه النقدية تتجاوز التريليون درهم في مارس
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

دعت دولة الإمارات، أمس، إلى ضمان سلامة النازحين وتمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدة للمتضررين من الفيضانات الناجمة عن انهيار سد «كاخوفكا»، لافتة إلى العواقب الإنسانية الناجمة عن تدمير السد. وأشارت إلى إجلاء 16.000 شخص بالفعل، بما في ذلك آلاف الأطفال، وعمليات الإجلاء لا تزال مستمرة، بما في ذلك في أجزاء من مدينة خيرسون، مضيفة: «يعتبر إجلاء كبار السن تحدياً خاصاً». 
ونوهت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إلى ما قاله الأمين العام المساعد مارتين غريفيثس بأن 40 قرية قد غمرت بالفعل أو غمرت جزئياً، مع وجود المزيد في خطر، موضحة أن هناك تقارير عن تلوث المياه وتضرر أنظمة المياه المدنية، فيما تقدم الأمم المتحدة مياه شرب طارئة وأقراص تنقية للمتضررين. ولفت أبوشهاب إلى تأثير الصراعات والتحديات المتعلقة بتصدير الحبوب الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي، مشيراً إلى الضغط نظام الغذاء العالمي الذي يواجه بالفعل تحديات، بفعل تضرر الأراضي الزراعية بفعل الفيضانات، الناجمة عن تدمير السد. وقال أبوشهاب: «تسبب تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في خلق مخاطر بيئية وإنسانية ومخاطر خاصة بالسلامة النووية».
وأضاف: «ندعو جميع الأطراف، إلى ضمان سلامة النازحين، وتمكين المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدة للمتضررين من الفيضانات»، مضيفاً: «يعد وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء أوكرانيا السبيل الوحيد لمنع إحداث المزيد من الأضرار بالسكان المدنيين».

نوفا كاخوفكا
الإمارات
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
بركان "مايون" في الفلبين ينفس رماداً أبيض
عربي ودولي
الفلبين ترفع درجة التحذير من بركان "مايون"
اليوم 12:37
«مبادلة» تعلن عن شراكة جديدة مع «سيل جي بي للقوارب الشراعية»
الرياضي
«مبادلة» تعلن عن شراكة جديدة مع «سيل جي بي للقوارب الشراعية»
اليوم 12:34
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
الرياضي
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
اليوم 12:29
"واتساب"
دنيا
"ميتا" تطلق خاصية قنوات"واتساب"
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©