الخميس 8 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تركيا تقترح إنشاء لجنة تحقيق دولية في تدمير «كاخوفكا»

صورة بالقمر الصناعي تظهر دمار سد نوفا كاخوفكا
8 يونيو 2023 01:28

عواصم (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو لمساعدة المتضررين من انهيار سد «كاخوفكا»
عمليات إجلاء واسعة بعد تفجير سد في أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، على نظيريه الأوكراني والروسي تشكيل لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.
وأوردت الرئاسة التركية، في بيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «قال الرئيس أردوغان إنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفي النزاع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا».
وستكلف هذه اللجنة بمهمة إجراء «تحقيق معمّق في تدمير سد كاخوفكا»، حسب المصدر نفسه. كما أعرب أردوغان في مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن «يزيل هذا التحقيق كل الشكوك»، حسبما أفادت الرئاسة التركية في بيان ثان.
تتبادل موسكو وكييف الاتهام بالمسؤولية عن تدمير السد.
وتسبب تدمير السد في تدفق السيول على نهر دنيبرو، الأمر الذي دفع آلاف المدنيين إلى مغادرة المناطق التي غمرتها الفيضانات في ظل مخاوف من حدوث كارثة بيئية.
وحذر مسؤول أوكراني كبير، أمس، من خطر ألغام عائمة طفت على السطح بسبب الفيضانات، وكذلك من انتشار الأمراض والمواد الكيميائية الخطرة، بينما كان يتفقد الأضرار الناجمة عن انهيار سد كاخوفكا.
وقال أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء، في أثناء زيارته لمدينة خيرسون على نهر دنيبرو، إن أكثر من 80 منطقة سكنية تضررت من الكارثة.
وقال كوبراكوف للصحفيين: «المياه تقلقل الألغام التي زرعت في وقت سابق وتسبب انفجارها». وأضاف أنه نتيجة للفيضانات، تنتشر الأمراض المعدية والمواد الكيميائية في المياه.
وأشار إلى أن أوكرانيا خصصت 120 مليون هريفنا (3.25 مليون دولار) لتأمين إمدادات المياه في ميكولايف في جنوب البلاد، كما تم تخصيص 1.5 مليار هريفنا لإعادة بناء أنظمة إمدادات المياه التي دمرها الفيضان.
من جهته، حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من حدوث تداعيات بالنسبة للأشخاص الذين يعانون الجوع على مستوى العالم جراء تدمير سد كاخوفكا. 
وقال مدير مكتب البرنامج في العاصمة الألمانية برلين مارتين فريك: «إن «الفيضانات العارمة ستقضي على الحبوب المزروعة حديثاً، وبالتالي ستقضي على آمال 345 مليون شخص يعانون الجوع في كل أنحاء العالم، والذين تعتبر الحبوب القادمة من أوكرانيا بمثابة إنقاذ لحياتهم». 

تركيا
رجب طيب أردوغان
أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
بركان "مايون" في الفلبين ينفس رماداً أبيض
عربي ودولي
الفلبين ترفع درجة التحذير من بركان "مايون"
اليوم 12:37
«مبادلة» تعلن عن شراكة جديدة مع «سيل جي بي للقوارب الشراعية»
الرياضي
«مبادلة» تعلن عن شراكة جديدة مع «سيل جي بي للقوارب الشراعية»
اليوم 12:34
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
الرياضي
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
اليوم 12:29
"واتساب"
دنيا
"ميتا" تطلق خاصية قنوات"واتساب"
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©