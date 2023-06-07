تركيا تقترح إنشاء لجنة تحقيق دولية في تدمير «كاخوفكا»

عواصم (وكالات)

اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، على نظيريه الأوكراني والروسي تشكيل لجنة تحقيق دولية في تدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.

وأوردت الرئاسة التركية، في بيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «قال الرئيس أردوغان إنه يمكن تشكيل لجنة بمشاركة خبراء من طرفي النزاع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك تركيا».

وستكلف هذه اللجنة بمهمة إجراء «تحقيق معمّق في تدمير سد كاخوفكا»، حسب المصدر نفسه. كما أعرب أردوغان في مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن «يزيل هذا التحقيق كل الشكوك»، حسبما أفادت الرئاسة التركية في بيان ثان.

تتبادل موسكو وكييف الاتهام بالمسؤولية عن تدمير السد.

وتسبب تدمير السد في تدفق السيول على نهر دنيبرو، الأمر الذي دفع آلاف المدنيين إلى مغادرة المناطق التي غمرتها الفيضانات في ظل مخاوف من حدوث كارثة بيئية.

وحذر مسؤول أوكراني كبير، أمس، من خطر ألغام عائمة طفت على السطح بسبب الفيضانات، وكذلك من انتشار الأمراض والمواد الكيميائية الخطرة، بينما كان يتفقد الأضرار الناجمة عن انهيار سد كاخوفكا.

وقال أولكسندر كوبراكوف، نائب رئيس الوزراء، في أثناء زيارته لمدينة خيرسون على نهر دنيبرو، إن أكثر من 80 منطقة سكنية تضررت من الكارثة.

وقال كوبراكوف للصحفيين: «المياه تقلقل الألغام التي زرعت في وقت سابق وتسبب انفجارها». وأضاف أنه نتيجة للفيضانات، تنتشر الأمراض المعدية والمواد الكيميائية في المياه.

وأشار إلى أن أوكرانيا خصصت 120 مليون هريفنا (3.25 مليون دولار) لتأمين إمدادات المياه في ميكولايف في جنوب البلاد، كما تم تخصيص 1.5 مليار هريفنا لإعادة بناء أنظمة إمدادات المياه التي دمرها الفيضان.

من جهته، حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من حدوث تداعيات بالنسبة للأشخاص الذين يعانون الجوع على مستوى العالم جراء تدمير سد كاخوفكا.

وقال مدير مكتب البرنامج في العاصمة الألمانية برلين مارتين فريك: «إن «الفيضانات العارمة ستقضي على الحبوب المزروعة حديثاً، وبالتالي ستقضي على آمال 345 مليون شخص يعانون الجوع في كل أنحاء العالم، والذين تعتبر الحبوب القادمة من أوكرانيا بمثابة إنقاذ لحياتهم».