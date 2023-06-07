اليمن.. قتلى وجرحى بانفجار لغم في الحديدة

عدن (الاتحاد)

داهمت جماعة الحوثي منازل في مديرية «الحشا» شمال محافظة الضالع، ونهبت بعض الأملاك وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.

وأفادت مصادر محلية، أن الحملة الحوثية داهمت منازل في منطقة «عمارة» بمديرية «الحشا». وذكرت المصادر أن الحوثيين حاولوا نشر الخوف والهلع وسط المدنيين منذ أكثر من شهرين، حيث اقتحموا قبل أشهر، إحدى القرى في منطقة «عمارة»، وسط إطلاق نار كثيف، وقامت بملاحقة أحد وجهاء المنطقة وضربه بأعقاب البنادق حتى فارق الحياة. وأثارت الحادثة استياءً واسعًا لدى المدنيين، قبل أن تقوم الجماعة الحوثية أمس، تكرار نفس السيناريو. وأوضحت المصادر أن المغدور تم الضغط على أسرته لدفنه من دون تحقيق ولا معاقبة الجناة أو مساءلتهم.

وفي سياق آخر، قتل مدني أمس، برصاص قناص «حوثي» في مديرية «صبر الموادم»، جنوبي غرب محافظة تعز. وأفادت مصادر محلية أن مدنياً قتل برصاص قناص حوثي يتمركز في «تبة الصالحين»، بجبهة «الشقب».

وأشارت المصادر إلى أن القناص استهدف الضحية أثناء تواجده في منطقة «نجد المرقب»، ما أدى إلى إصابته إصابة خطيرة، أُسعف إثرها إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرًا بإصابته. وفي السياق، قتلت امرأة وطفل وأصيب آخر، بانفجار لغم زرعته جماعة الحوثي في أطراف مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية بمقتل امرأة (50 عامًا)، وطفل (12عامًا)، وإصابة طفل آخر (10 سنوات)، بانفجار لغم زرعته جماعة الحوثي في قرية «المسني» القريبة من مطاحن البحر الأحمر بمديرية «الحالي».