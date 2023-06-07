ضبط 13 إرهابياً في الجزائر

الجزائر (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أمس، اعتقال 13 عنصراً من الجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة نفذتها وحدات ومفارز للجيش خلال الفترة الممتدة من 31 مايو الماضي، حتى أمس الأول.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي أمس، أنه «جرى إيقاف 46 تاجر مخدرات، وإحباط إدخال 401 كيلو جرام من المخدرات عبر الحدود، فيما تم ضبط أكثر من 417 ألف قرص هلوسة».

وأشارت إلى «توقيف 336 شخصاً بتهمة التنقيب غير المشروع عن الذهب والتهريب، إلى جانب التحفظ على 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و19 بندقية صيد، ومركبات ومواد غذائية ومعدات أخرى».

و«أحبط حرس خفر السواحل محاولات هجرة غير شرعية وأنقذ 256 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 155 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة».