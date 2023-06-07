نيجيريا.. قتلى وجرحى عسكريون بكمين وهجوم انتحاري لـ«داعش»

أبوجا (وكالات)

أعلنت مصادر أمنية نيجيرية، أنّ عدداً من الجنود قُتلوا في شمال شرق البلاد في كمين مسلّح تخلّله انفجار سيارة مفخّخة يقودها انتحاري، في هجوم تبنّاه الفرع تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت المصادر إنّ مسلّحين من «داعش» نصبوا عصر الجمعة كميناً لقافلة عسكرية قرب قرية «ميتيلي» في ولاية «بورنو».وأضافت المصادر أنّه على الإثر اندلعت اشتباكات مسلّحة بين الطرفين انتهت بهجوم شنّه انتحاري يقود سيارة مفخّخة فجّر سيارته وسط العسكريين.

وقال أحد هذه المصادر: «لقد خسرنا العديد من الرجال في المعركة الشرسة ضدّ إرهابيي داعش إثر هجم انتحاري بسيارة مفخّخة».

وأضاف «لا يمكنني الإعلان عن حصيلة دقيقة، لكنّ الخسائر كبيرة».

وكانت الوحدة العسكرية متوجّهة إلى قرية آريج لتوصيل مواد غذائية للجنود الذين يقاتلون الإرهابيين في المنطقة.

وفي سياق أخر، خطف مسلّحون من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية 30 راعياً من ثلاث قرى في شمال شرق نيجيريا وطلبوا فدية مالية للإفراج عنهم، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي وشهود عيان.

وقال لابو ساني وهو صياد يقيم قرب القرى الثلاث الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد إنّ «متمرّدي بوكو حرام اختاروا رعاة من القرى واختطفوا 30 رجلاً وامرأة».

وأضاف «لقد تركوا رسالة تطالب عائلات الرهائن بدفع 20 مليون نيرا (نحو 40 ألف يورو)».