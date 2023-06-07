الخميس 8 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

نيجيريا.. قتلى وجرحى عسكريون بكمين وهجوم انتحاري لـ«داعش»

أرشيفية
8 يونيو 2023 01:28

أبوجا (وكالات)

أخبار ذات صلة
الإمارات تطالب بتوسيع التحقيق في جرائم «داعش» بالموصل
أفغانستان.. مقتل حاكم ولاية بتفجير انتحاري

أعلنت مصادر أمنية نيجيرية، أنّ عدداً من الجنود قُتلوا في شمال شرق البلاد في كمين مسلّح تخلّله انفجار سيارة مفخّخة يقودها انتحاري، في هجوم تبنّاه الفرع تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقالت المصادر إنّ مسلّحين من «داعش» نصبوا عصر الجمعة كميناً لقافلة عسكرية قرب قرية «ميتيلي» في ولاية «بورنو».وأضافت المصادر أنّه على الإثر اندلعت اشتباكات مسلّحة بين الطرفين انتهت بهجوم شنّه انتحاري يقود سيارة مفخّخة فجّر سيارته وسط العسكريين.
وقال أحد هذه المصادر: «لقد خسرنا العديد من الرجال في المعركة الشرسة ضدّ إرهابيي داعش إثر هجم انتحاري بسيارة مفخّخة».
وأضاف «لا يمكنني الإعلان عن حصيلة دقيقة، لكنّ الخسائر كبيرة».
وكانت الوحدة العسكرية متوجّهة إلى قرية آريج لتوصيل مواد غذائية للجنود الذين يقاتلون الإرهابيين في المنطقة.
وفي سياق أخر، خطف مسلّحون من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية 30 راعياً من ثلاث قرى في شمال شرق نيجيريا وطلبوا فدية مالية للإفراج عنهم، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي وشهود عيان.
وقال لابو ساني وهو صياد يقيم قرب القرى الثلاث الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد إنّ «متمرّدي بوكو حرام اختاروا رعاة من القرى واختطفوا 30 رجلاً وامرأة».
وأضاف «لقد تركوا رسالة تطالب عائلات الرهائن بدفع 20 مليون نيرا (نحو 40 ألف يورو)».

نيجيريا
هجوم انتحاري
داعش
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
بركان "مايون" في الفلبين ينفس رماداً أبيض
عربي ودولي
الفلبين ترفع درجة التحذير من بركان "مايون"
اليوم 12:37
«مبادلة» تعلن عن شراكة جديدة مع «سيل جي بي للقوارب الشراعية»
الرياضي
«مبادلة» تعلن عن شراكة جديدة مع «سيل جي بي للقوارب الشراعية»
اليوم 12:34
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
الرياضي
فينيكس صنز يحيل بول إلى التقاعد
اليوم 12:29
"واتساب"
دنيا
"ميتا" تطلق خاصية قنوات"واتساب"
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©