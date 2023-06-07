21 قتيلاً بهجومين في بوركينا فاسو

قُتل 21 شخصاً معظمهم من العسكريين والمسلحين المدنيين في القوات الرديفة في بوركينا فاسو في هجومين منفصلين شنهما الاثنين إرهابيون، كما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني إن «اشتباكات عنيفة وقعت الاثنين في ساوينغا بإقليم بولغو في وسط شرق البلاد».

وذكر مصدر في الشرطة أن 14 مدنياً من القوات الرديفة للجيش و4 جنود قتلوا في هذا الهجوم. وأوضح أن «ليل الاثنين الثلاثاء، أسفر هجوم آخر عن مقتل شرطي ومدنيَين في منطقة ينديري، قرب الحدود مع ساحل العاج».



وأضاف المصدر نفسه أن «عمليات البحث والتأمين مستمرة في هذه المنطقة التي شهدت في الأسابيع الأخيرة هجمات ضد مدنيين».