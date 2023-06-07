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"التعاون الخليجي": ندعم جهود التخفيف من آثار الأزمة الأوكرانية الروسية

جاسم محمد البديوي(أرشيفية)
7 يونيو 2023 14:38

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، دعم مجلس التعاون لكل الجهود الرامية للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأزمة الأوكرانية الروسية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم، بمساعد الأمين العام المنسق الأممي لمبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب عبدالله دشتي، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

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وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات ومستجدات ومجريات عمل الصادرات الأوكرانية، من القمح والمواد الغذائية والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا عبر ممر إنساني بحري آمن، وآلية عمل مبادرة البحر الأسود لنقل القمح والحبوب وأهميتها في الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي العالمي، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات ذات الصلة على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر: وكالات
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
جاسم محمد البديوي
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