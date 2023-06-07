قتلى في زلزال جديد ضرب هايتي

أدى زلزال إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح 36 آخرين الثلاثاء في غرب هايتي، كما أعلنت إدارة الدفاع المدني في البلاد التي تواجه أساسا فيضانات أسفرت عن سقوط ضحايا.

وذكر مصور من وكالة فرانس برس أن عددا كبيرا من المنازل تصدعت في مدينة جيريمي.

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 4,9 درجات على مقياس ريشتر حسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء، بعيد الساعة الخامسة ((09,00 ت غ) على بعد حوالي تسعة كيلومترات عن ساحل شبه الجزيرة الجنوبي الغربي في هذه الدولة الواقعة في البحر الكاريبي وتشهد زلازل مدمرة باستمرار.

وقال رئيس خدمات الطوارئ في مستشفى سان انطوان الحكومي سواتميل لوروس لفرانس برس "تمكنا من تقديم الإسعافات الأولية للضحايا وبعض المرضى نُقلوا جوا إلى العاصمة"، مشيرا إلى أن "مريضا واحدا على الأقل في حالة حرجة وهو في العناية المركزة".

وأضاف أنه يتوقع استقبال مزيد من الجرحى من أماكن نائية.

وجرت عمليات بحث خلال النهار لإنقاذ مصابين قد يكونون عالقين تحت الأنقاض. وقال الصليب الأحمر الهايتي إن "الجهود مستمرة للعثور على ناجين".

ويعيش غالبية الضحايا في حي سانت هيلين الفقير في مدينة جيريمي.

وفي 2010 تسبب زلزال قوته سبع درجات بمقتل أكثر من مئتي ألف شخص في البلاد وحوَّل العاصمة بور أو برانس إلى ساحة خراب وحرم 1,5 مليون شخص من المأوى.

وشهدت البلاد أحوالًا جوية سيئة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أدت إلى مصرع 51 شخصا وفقدان 18 آخرين وجرح 140 حسب حصيلة جديدة للسلطات الهايتية نقلتها الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال دوجاريك إن برنامج الغذاء العالمي يستعد لتوزيع حوالي 350 ألف وجبة ومساعدات غذائية أخرى "لمن هم في أمس الحاجة إليها".



