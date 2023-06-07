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ريشي سوناك يبحث مع بايدن العلاقات المشتركة خلال زيارة لواشنطن

رئيس البروتوكول الأميركي روفوس جيفورد، يستقبل رئيس الوزراء ريشي سوناك، لدى وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية بولاية ماريلاند
7 يونيو 2023 11:05

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى واشنطن مساء الثلاثاء، في زيارة تستمر يومين، سيبحث خلالها مع جو بايدن دور المملكة المتحدة في التنظيم العالمي للذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وسيلتقي سوناك وبايدن بعد ظهر الخميس في البيت الأبيض وسيبحثان خلال اللقاء عدداً من الملفات المشتركة.

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ومن المقرر أن يلتقي سوناك صباح الخميس رؤساء مجموعات أميركية كبرى. وسيحضر بعد ذلك مباراة للبيسبول بين فريق واشنطن ناشيونالز وأريزونا دايموندباكس بمناسبة يوم الصداقة الأميركية البريطانية الذي يحتفل خلاله ب-238 عامًا من العلاقات بين البلدين.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
ريشي سوناك
واشنطن
جو بايدن
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