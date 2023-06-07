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حريق غابات يستشري في شمال ألمانيا

رجل إطفاء يقف أمام ألسنة اللهب في حريق غابات
7 يونيو 2023 09:21

تطلب حريق غابات ومستنقعات بالقرب من مدينة روستوك شمال ألمانيا عملية واسعة النطاق لفرق الإطفاء. وأرسلت حوالي 20 سيارة إطفاء على متنها حوالي 160 فرداً إلى المنطقة الثلاثاء، وفقاً لمتحدثة باسم منطقة روستوك.

وقالت إن الحريق لم تتم السيطرة عليه بعد، لكن القرى ليست مهددة في الوقت الحالي. وطلبت الشرطة من السكان إبقاء نوافذ وأبواب منازلهم مغلقة. وتم إغلاق الطرق القريبة من الحريق.

وتعتبر مناطق المستنقعات صعبة الإطفاء بشكل خاص حيث يمكن أن تنتشر النيران تحت السطح. ويبدو أن رجال الإطفاء يستعدون لعملية طويلة. ووفقا للمتحدثة باسم المنطقة، جرت الاستعدادات في فترة ما بعد الظهر لاستبدال فرق العمل التي كانت موجودة هناك منذ البداية.

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وهرع تيل باكهاوس، وزير الزراعة في ولاية مكلنبورج فوربومرن التي تقع فيها روستوك، إلى مكان الحريق في فترة ما بعد الظهر. وقال إن مساحة الغابات التي تشتعل فيها النيران تبلغ 160 هكتارا.

وقال إنه من الضروري الآن معرفة مدى انتشار الحريق. وصرح باكهاوس: "نأمل أن يتم إبقاؤه تحت السيطرة". ووفقا للمنطقة، اندلع الحريق في أرض قاحلة وانتشر لاحقا إلى الغابة القريبة. ولم ترد معلومات بعد عن سبب الحريق.

المصدر: وكالات
ألمانيا
فرق الإطفاء
حريق غابات
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