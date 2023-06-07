ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأميركي يبحثان العلاقات الثنائية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن العلاقات الثنائية بين بلديهما وأوجه التعاون. جاء ذلك خلال اجتماعهما في قصر السلام بجدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء.

وبحسب واس "جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء التزام واشنطن بتعزيز شراكتها الأمنية مع السعودية. وقالت الوزارة في بيان حول العلاقات بين واشنطن والرياض، قبيل زيارة بلينكن للمملكة، إن التعاون مع السعودية من أجل ضمان الاستقرار الإقليمي "يظل إحدى ركائز علاقتنا الثنائية".