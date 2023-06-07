كريس كريستي يترشّح لانتخابات الرئاسة الأميركية

أعلن الحاكم السابق لولاية نيو جيرسي الجمهوري كريس كريستي مساء الثلاثاء دخوله السباق إلى البيت الأبيض.

وكريستي (60 عاماً)، سجّل ترشيحه لدى لجنة الانتخابات الفدرالية، لينضمّ بذلك إلى المتنافسين الذين يتطلّعون للوصول إلى البيت الأبيض، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتس ونائب الرئيس السابق مايك بنس الذي يفترض أن يقدّم ترشيحه رسمياً الأربعاء.

وما هي إلا ساعات على إيداعه أوراق ترشّحه، حتّى أعلن كريستي رسمياً، خلال تجمّع في ولاية نيوهامبشير، خوضه السباق الرئاسي.

وكان كريستي خاض في العام 2016 الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لنيل بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية، لكنّه ما لبث أن انسحب ودعم ترامب.



