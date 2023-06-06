الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً

نيويورك (الاتحاد)

هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة الجزائر وجيانا وسيراليون وسلوفينيا وجمهورية كوريا بانتخابهم لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ أول يناير القادم، مؤكدةً العمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً للجميع. وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «نهنئ أصدقاءنا وزملاءنا في كل من البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة للجزائر، وجيانا، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وجمهورية سلوفينيا، لانتخابهم أعضاء في مجلس الأمن للفترة ما بين 2024 و2025». وأردفت: «مع اقتراب اختتام عضويتنا في المجلس نهاية العام الجاري، فإننا سنعمل على دعم زملائنا من أجل خلق عالم أكثر سلاماً وأمناً للجميع». وانتخبت أمس، الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، كلاً من الجزائر وجيانا وسيراليون وسلوفينيا وجمهورية كوريا لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ أول يناير 2024، بينما أخفقت روسيا البيضاء في الحصول على مقعد. وجرى انتخاب الدول الخمس من دون معارضة لعضوية المجلس المكون من 15 عضواً والمكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وفي المنافسة الوحيدة، تفوقت سلوفينيا على روسيا البيضاء.

وارتكزت حملة الجزائر لعضوية مجلس الأمن على التزامها في تعزيز السلم في العالم، والتأكيد على أهمية بناء الجسور لتعزيز العلاقات بين أعضاء المجلس، وتجديد ثقة الدول الأعضاء في قدرة مجلس الأمن على الاستجابة بشكل فعّال للتحديات الدولية التي تواجه السلم والأمن الدوليين. وستحل الدول الخمس المنتخبة محل الإمارات وألبانيا والبرازيل والجابون وغانا.

ويضم المجلس 5 دول تتمتع بالعضوية الدائمة وحق النقض «الفيتو» هي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وحصلت جيانا على 191 صوتاً، وسيراليون 188، والجزائر 184 صوتاً، وكوريا الجنوبية 180 صوتاً، فيما حصلت سلوفينيا على 153 صوتاً لتفوز على روسيا البيضاء التي حصلت على 38 صوتاً.

وفي السياق، أكد البرلمان العربي في بيان، أمس، أن فوز الجزائر بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن إضافة نوعية للدبلوماسية العربية وترسيخ لمكانة الجزائر الدولية.

وهنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الجزائر، وأشاد بحصولها على 184 صوتاً في الجمعية العامة. وأكد العسومي أن هذا الفوز يعكس مكانة الجزائر على المستويين العربي والدولي، مشيراً إلى أنه فوز مستحق. وأعرب العسومي عن ثقته في أن «الجزائر ستكون صوتاً قوياً مؤيداً لكافة القضايا العربية في مجلس الأمن، لما يمثله هذا الفوز من إضافة نوعية للدبلوماسية العربية على المستوى الدولي».

كما أعرب العسومي عن «تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة التي تقوم بها الجزائر في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وحماية مصالح الشعب العربي الكبير».