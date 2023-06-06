الأربعاء 7 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

موجة حر شديدة تغلق المدارس وتقطع الكهرباء في بنجلاديش

موجة حر شديدة تغلق المدارس وتقطع الكهرباء في بنجلاديش
7 يونيو 2023 00:53

أدت موجة حر شديد في بنجلاديش إلى‭ ‬غلق مدارس ابتدائية هذا الأسبوع وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي مما زاد من سوء أحوال السكان لعدم استطاعتهم تشغيل مراوح لتلطيف الجو، فيما حذر مسؤولو الطقس من أن تحسن الأوضاع لن يكون وشيكاً.
وارتفعت درجات الحرارة القصوى قرب 41 درجة مئوية بعد أن كانت 32 درجة مئوية منذ عشرة أيام. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بنجلاديش من عدم وجود نهاية قريبة لارتفاع الحرارة.

وقال العلماء إن التغير المناخي يساهم في حدوث موجات حرارة طويلة وشديدة ومتكررة خلال شهور الصيف.

أخبار ذات صلة
دراسة تحذر من موجات حر قاتلة في آسيا
الهند تستعد لمواجهة عواصف وموجات حر

وقال نصر الحامد وزير الكهرباء والطاقة والثروة المعدنية إن بنجلاديش قد تعاني من انقطاعات في التيار الكهربائي لأسبوعين آخرين حيث أدى نقص الوقود إلى غلق العديد من وحدات توليد الطاقة بما في ذلك أكبر محطة تعمل بالفحم.

المصدر: وكالات
بنجلاديش
التيار الكهربائي
موجة حر
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
محمد أبو شهاب خلال التصويت على أعضاء مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً
اليوم 01:04
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
عربي ودولي
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
اليوم 01:04
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن.. ضبط «حوثيين» خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية
اليوم 01:04
صورة بالقمر الصناعي تظهر دمار سد نوفا كاخوفكا (رويترز)
عربي ودولي
عمليات إجلاء واسعة بعد تفجير سد في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©