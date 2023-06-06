موجة حر شديدة تغلق المدارس وتقطع الكهرباء في بنجلاديش

أدت موجة حر شديد في بنجلاديش إلى‭ ‬غلق مدارس ابتدائية هذا الأسبوع وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي مما زاد من سوء أحوال السكان لعدم استطاعتهم تشغيل مراوح لتلطيف الجو، فيما حذر مسؤولو الطقس من أن تحسن الأوضاع لن يكون وشيكاً.

وارتفعت درجات الحرارة القصوى قرب 41 درجة مئوية بعد أن كانت 32 درجة مئوية منذ عشرة أيام. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بنجلاديش من عدم وجود نهاية قريبة لارتفاع الحرارة.

وقال العلماء إن التغير المناخي يساهم في حدوث موجات حرارة طويلة وشديدة ومتكررة خلال شهور الصيف.

وقال نصر الحامد وزير الكهرباء والطاقة والثروة المعدنية إن بنجلاديش قد تعاني من انقطاعات في التيار الكهربائي لأسبوعين آخرين حيث أدى نقص الوقود إلى غلق العديد من وحدات توليد الطاقة بما في ذلك أكبر محطة تعمل بالفحم.



