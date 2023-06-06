انطلاق مؤتمر خليجي - أوروبي لمكافحة التطرف

الرياض (الاتحاد)

انطلق أمس، المؤتمر الخليجي - الأوروبي لمكافحة الفكر المتطرف في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض. وذكرت الأمانة العامة في بيان أن المؤتمر الذي يستمر حتى اليوم الأربعاء يأتي في إطار التعاون المشترك وتفعيل خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن المشاركين في المؤتمر مختصون من وزارات الخارجية وخبراء ومختصون من الجهات المعنية بمكافحة الفكر المتطرف من مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

وأوضح الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالعزيز العويشق، أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، تفعيلاً لخطة العمل المشتركة بين الجانبين والمتضمنة مجال التعاون المشترك لمكافحة التطرف، حيث تطرح عدداً من أوراق العمل من الخبراء من الجانبين التي يتم من خلالها تبادل أفضل الخبرات والممارسات لمكافحة الفكر المتطرف، وبناء القدرات والإمكانات، وإيجاد أفضل السبل لمعرفة وفهم الثقافة والأسباب الكامنة وراء الأيديولوجية المتطرفة المؤدية إلى التطرف، وتحصين المجتمعات وفئة الشباب من الانجرار وراء الدعوات المتطرفة.