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الرئيس السوري: قوة لبنان تعزز استقرار المنطقة

بشار الأسد خلال استقباله ميشيل عون
7 يونيو 2023 01:03

دمشق (الاتحاد)

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أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي، وأن اللبنانيين قادرون على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق والتمسك بالمبادئ. 
وقال بيان رئاسي سوري، إن «الأسد أكد عقب استقباله الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون، أن استقرار لبنان هو لصالح سورية والمنطقة عموماً». 
وقال الأسد، إنه «كان للرئيس عون دور في صون العلاقة الأخوية بين سورية ولبنان لما فيه خير البلدين». 
وعبر الأسد عن «ثقته بقدرة اللبنانيين على تجاوز كل المشاكل والتحديات، وتكريس دور مؤسساتهم الوطنية والدستورية». 
واعتبر أنه «لا يمكن لسورية ولبنان النظر لتحدياتهما بشكل منفصل عن بعضهما»، منوهاً بأن «التقارب العربي العربي الذي حصل مؤخراً وظهر في قمة جدة العربية سيترك أثره الإيجابي على سورية ولبنان». 
من جانبه، قال عون: إن «اللبنانيين متمسكون بوحدتهم الوطنية على الرغم من كل شيء»، واعتبر أن «سورية تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته».

الرئيس السوري
سوريا
لبنان
بشار الأسد
ميشيل عون
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