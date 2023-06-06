طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار

الخرطوم (الاتحاد)

استأنفت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، المحادثات غير المباشرة في مدينة جدة، برعاية السعودية والولايات المتحدة والرامية إلى وقف إطلاق النار، بحسب قناة «العربية». وبحسب مصادر القناة، تركزت أجندة المفاوضات على الترتيبات الإنسانية ووقف إطلاق النار.

وأضافت: «كل وفد انخرط في اجتماعات منفصلة مع مسهلي عملية الحوار»، مضيفة أنه «لم يتم طرح أجندة جديدة في جولة المحادثات الحالية».

وفي مطلع الأسبوع الجاري، دعت السعودية والولايات المتحدة، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار وتنفيذه بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.

يأتي ذلك في وقت أجرى فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، بحسب بيان للجيش السوداني. وكان الوسيطان السعودي والأميركي قد أعلنا الخميس الماضي، تعليق مفاوضات وقف إطلاق النار في مدينة جدة بسبب ما وصفاه بالانتهاكات الجسيمة والمستمرة من الطرفين لتعهدات وقف إطلاق النار.

أمنياً، شهدت العاصمة الخرطوم، أمس، هدوءاً نسبياً، لكن أصوات إطلاق متقطع للنار سمعت جنوب المدينة.

وقال شاهد عيان: «يوم أمس الثلاثاء كان أفضل من اليومين الماضيين، عاد الهدوء نسبياً، لكن نسمع أصوات إطلاق نار متقطع باتجاه وسط الخرطوم». ووفقاً لشهود عيان، فإن أحياءً بشرق الخرطوم، تعرضت أمس الأول، إلى قصف عنيف.

وتسببت الأزمة في نزوح 1.2 مليون شخص داخل السودان، ودفعت نحو 400 ألف للفرار إلى الدول المجاورة، وألحقت أضراراً جسيمة بالعاصمة.