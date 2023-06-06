الأربعاء 7 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار

طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
7 يونيو 2023 01:04

الخرطوم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تجدد التحذيرات من انهيار القطاع الصحي في السودان
مسؤول أممي لـ«الاتحاد»: 25 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة

استأنفت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، المحادثات غير المباشرة في مدينة جدة، برعاية السعودية والولايات المتحدة والرامية إلى وقف إطلاق النار، بحسب قناة «العربية». وبحسب مصادر القناة، تركزت أجندة المفاوضات على الترتيبات الإنسانية ووقف إطلاق النار.
وأضافت: «كل وفد انخرط في اجتماعات منفصلة مع مسهلي عملية الحوار»، مضيفة أنه «لم يتم طرح أجندة جديدة في جولة المحادثات الحالية».
وفي مطلع الأسبوع الجاري، دعت السعودية والولايات المتحدة، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار وتنفيذه بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.
يأتي ذلك في وقت أجرى فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، بحسب بيان للجيش السوداني. وكان الوسيطان السعودي والأميركي قد أعلنا الخميس الماضي، تعليق مفاوضات وقف إطلاق النار في مدينة جدة بسبب ما وصفاه بالانتهاكات الجسيمة والمستمرة من الطرفين لتعهدات وقف إطلاق النار.
أمنياً، شهدت العاصمة الخرطوم، أمس، هدوءاً نسبياً، لكن أصوات إطلاق متقطع للنار سمعت جنوب المدينة.
وقال شاهد عيان: «يوم أمس الثلاثاء كان أفضل من اليومين الماضيين، عاد الهدوء نسبياً، لكن نسمع أصوات إطلاق نار متقطع باتجاه وسط الخرطوم». ووفقاً لشهود عيان، فإن أحياءً بشرق الخرطوم، تعرضت أمس الأول، إلى قصف عنيف.
وتسببت الأزمة في نزوح 1.2 مليون شخص داخل السودان، ودفعت نحو 400 ألف للفرار إلى الدول المجاورة، وألحقت أضراراً جسيمة بالعاصمة.

السودان
الجيش السوداني
أزمة السودان
القوات المسلحة السودانية
الدعم السريع
قوات الدعم السريع
جدة
إعلان جدة
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
محمد أبو شهاب خلال التصويت على أعضاء مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً
اليوم 01:04
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
عربي ودولي
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
اليوم 01:04
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن.. ضبط «حوثيين» خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية
اليوم 01:04
صورة بالقمر الصناعي تظهر دمار سد نوفا كاخوفكا (رويترز)
عربي ودولي
عمليات إجلاء واسعة بعد تفجير سد في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©