ليبيا.. لجنة «6+6» تختتم  اجتماعاتها في «بوزنيقة»

حسن الورفلي (بنغازي)

اختتمت اللجنة الليبية المشتركة «6+6» اجتماعاتها التي استمرت عدة أيام ‫في مدينة «بوزنيقة» المغربية، للاتفاق على قوانين الانتخابات ومجلس الأمة تمهيدًا لتسليمها إلى المفوضية العليا للانتخابات، وذلك وسط رفض من بعض القوى السياسية والعسكرية لمخرجات الاجتماعات التي أحدثت لغطًا في الشارع الليبي. وقبيل المؤتمر الصحفي المشترك لرئيسي مجلس النواب الليبي والأعلى للدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري، نشرت وسائل إعلام محلية ليبية النصوص الكاملة للقوانين التي تم صياغتها في اجتماعات «بوزنيقة» والتي تؤكد حسم المجتمعين لبعض الخلافات الخاصة بشروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات المقبلة.

في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، خلال لقائه أمس، الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة بربرا وود ورد، وسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هورندال، حرص المجلس على أن يعمل مع كل الأطراف السياسية الليبية والبعثة الأممية لدى ليبيا لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية والوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية لتحقيق الاستقرار في كافة ربوع البلاد.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، أشادت خلال اللقاء الذي عقد في طرابلس بالتقدم المُحرز في ملف المصالحة الوطنية الذي يتولاه المجلس الرئاسي. وأطلع الجانب البريطاني رئيس المجلس الرئاسي على الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة داخل مجلس الأمن الدولي ومع الأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص لدى ليبيا لتنسيق الموقف الدولي تجاه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار وإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية هذا العام.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والخطوات التي يقودها المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة ليبيا وصون سيادتها، من خلال استمرار تثبيت وقف إطلاق النار ودعم كافة الجهود لتوحيد كل المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.