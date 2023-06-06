مقتل 55 إرهابياً في النيجر

نيامي (وكالات)

تمكنت القوة المختلطة المتعددة الجنسيات المكونة من جيوش تشاد والنيجر والكاميرون ونيجيريا من القضاء على 55 مسلحاً وتدمير 13 مركبة تابعة لهم، وذلك في عملية عسكرية نفذتها في منطقة «ديفا» جنوب شرق النيجر وفق مصادر عسكرية في النيجر.

وأضافت المصادر أن العملية العسكرية مكنت أيضاً من حجز كميات من الأسلحة والذخيرة ووسائل اتصال تابعة للمسلحين، مشيرةً إلى مقتل جنديين خلال العملية.

يُذكر أن هذه المناطق من النيجر تتعرض منذ عدة سنوات لهجمات عنيفة من قبل جماعة «بوكو حرام» الإرهابية انطلاقاً من مواقعها في نيجيريا وتسببت في وقوع مئات الضحايا المدنيين والعسكريين وعشرات الآلاف من النازحين في كل من النيجر ونيجيريا.