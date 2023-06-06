الاتحاد الأوروبي وأميركا يطالبان بوقف التصعيد شمال كوسوفو

بروكسل (وكالات)

عقد ممثل الاتحاد الأوروبي لغرب البلقان ميروسلاف لايتشاك ومساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأوراسية غابرييل إسكوبار محادثات مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

وأعرب الدبلوماسيان، خلال اللقاء في بريشتينا أمس، عن قلقهما بشأن الوضع في المنطقة وطالبا بوقف فوري للتوتر في شمال الجمهورية.

وكتب لايتشاك، على تويتر: «التقينا مع المبعوث الأميركي غابرييل إسكوبار برئيس الوزراء ألبين كورتي ونائب رئيس الوزراء بسنيك بيسليمي، نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في شمال «كوسوفو» وندعو إلى وقف التصعيد الفوري على الأرض وإجراء انتخابات مبكرة «في البلديات الشمالية لكوسوفو» بمشاركة صرب كوسوفو والعودة إلى حوار التطبيع».