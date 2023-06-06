الأربعاء 7 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي وأميركا يطالبان بوقف التصعيد شمال كوسوفو

الاتحاد الأوروبي وأميركا يطالبان بوقف التصعيد شمال كوسوفو
7 يونيو 2023 01:02

بروكسل (وكالات)

أخبار ذات صلة
انطلاق مؤتمر خليجي - أوروبي لمكافحة التطرف
"الصحة العالمية" تريد إنشاء نظام إصدار شهادة صحية عالمية

عقد ممثل الاتحاد الأوروبي لغرب البلقان ميروسلاف لايتشاك ومساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأوراسية غابرييل إسكوبار محادثات مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.
وأعرب الدبلوماسيان، خلال اللقاء في بريشتينا أمس، عن قلقهما بشأن الوضع في المنطقة وطالبا بوقف فوري للتوتر في شمال الجمهورية.
وكتب لايتشاك، على تويتر: «التقينا مع المبعوث الأميركي غابرييل إسكوبار برئيس الوزراء ألبين كورتي ونائب رئيس الوزراء بسنيك بيسليمي، نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في شمال «كوسوفو» وندعو إلى وقف التصعيد الفوري على الأرض وإجراء انتخابات مبكرة «في البلديات الشمالية لكوسوفو» بمشاركة صرب كوسوفو والعودة إلى حوار التطبيع».

الاتحاد الأوروبي
أميركا
كوسوفو
ألبين كورتي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
محمد أبو شهاب خلال التصويت على أعضاء مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: نعمل من أجل عالم أكثر سلاماً وأمناً
اليوم 01:04
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
عربي ودولي
طرفا الأزمة في السودان يستأنفان محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار
اليوم 01:04
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن.. ضبط «حوثيين» خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية
اليوم 01:04
صورة بالقمر الصناعي تظهر دمار سد نوفا كاخوفكا (رويترز)
عربي ودولي
عمليات إجلاء واسعة بعد تفجير سد في أوكرانيا
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©