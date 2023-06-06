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الصين تبحث مع فرنسا التوصل لحل سياسي في أوكرانيا

وانغ يي
7 يونيو 2023 01:02

بكين (وكالات)

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أعلنت الصين أن وزير خارجيتها وانج يي، بحث مع مسؤول فرنسي سبل العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي في أوكرانيا. واتفق وانج يي، وإيمانويل بون مستشار السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي أمس الأول، على «تهيئة الظروف لبدء عملية التسوية السياسية»، دون توضيح ما قد يترتب على ذلك، حسبما نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن وزارة الخارجية الصينية أمس. 
من جانبها، لم تنشر وزارة الخارجية الفرنسية تقريراً عن الاتصال الهاتفي على موقعها الإلكتروني. ولم يتضح ما إذا كان ماكرون يحظى بدعم لخطته من جانب كييف وحلفائها، الذين رفض الكثير منهم مقترحات وقف إطلاق النار التي من شأنها أن تسمح لروسيا بالحفاظ على مكاسبها على الأرض.

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