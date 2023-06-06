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زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب النمسا

زلزال
6 يونيو 2023 13:22

ضرب زلزال بلغت قوته 3.6 درجة على مقياس ريختر، الليلة الماضية، منطقة جنوب غرب مدينة ليوبين في ولاية "شتاير مارك" النمساوية، الواقعة على الحدود المجرية.

وأفاد المعهد النمساوي لعلوم الجيولوجيا والبيئة، بأن الزلزال حدث قبل وقت قصير من منتصف الليل، وأن مركزه يقع بالقرب من مدينة "سانت ميخائيل" في الجزء الجبلي الشمالي بولاية "شتاير مارك".

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وأكد المعهد أن الهزات الأرضية الناجمة عن الزلزال كانت محسوسة في أجزاء كبيرة من الولاية، فيما طلبت خدمة رصد الزلازل من السكان الإبلاغ عن أية آثار ناجمة عن الزلزال، في حين لم تسجل الجهات المعنية أية خسائر بشرية.

المصدر: وام
زلزال
هزة أرضية
النمسا
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