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تسجيل 8 هزات أرضية في سوريا خلال 24 ساعة

مبنى مدمر جراء زلزال شمال سوريا (أرشيفية)
6 يونيو 2023 11:59

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 هزات أرضية، تراوحت بين 7ر1 و1ر4  درجات على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت صباح اليوم هزة أرضية ضعيفة بقوة 8ر2  درجة ضربت شمال شرق الرقة بـ 100 كم، وعلى عمق 2ر6 كم.

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وأضاف المركز أنه تم أيضاً رصد سبع  هزات أرضية أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، تراوحت بين ضعيفة ومتوسطة، وهي "هزة شمال حماة بـ 11 كم بقوة 2ر2  درجة، وهزتان في البحر إحداهما شمال اللاذقية بـ 63 كم بقدر 6ر2 ، والثانية شمال غرب اللاذقية بـ 47 كم بقوة 7ر1 درجة وأربع هزات في تركيا تراوحت بين 7ر2  و1ر4 درجات".

وأضاف المركز أن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 7ر39  كم.

المصدر: د ب أ
تركيا
هزات أرضية
سوريا
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