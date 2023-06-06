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وصول الفوج الأول من الحجاج العرب

وصول الفوج الأول من الحجاج العرب
6 يونيو 2023 09:53

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية أول فوجين من الحجاج العرب القادمين من جمهوريتي العراق والجزائر إلى مكة المكرمة كأول الواصلين من الحجاج العرب لموسم 1444هـ ، وبلغ الفوج الأول من الحجاج العرب القادم من الجزائر 294 حاجا، فيما بلغ عدد فوج الحجاج الأول القادم من العراق 192 حاجا.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني أن الشركة تسعي بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

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وعبر حجاج الجزائر والعراق عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال يجسد مدى اهتمام المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار المعمورة لأداء مناسك الحج.

المصدر: وكالات
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