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42 قتيلا وآلاف المشردين جراء فيضانات في هايتي

مشردون يغادرون منازلهم جراء الفيضانات في هايتي
6 يونيو 2023 00:49

قال مسؤولون، الاثنين، إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في هايتي أودت بحياة 42 شخصا على الأقل وتسببت في فقدان وإصابة العشرات خلال اليومين الماضيين.
وأشارت تقارير إلى أن المياه غمرت أكثر من 13600 منزل.
وقالت وكالة الحماية المدنية في هايتي، على موقع تويتر الاثنين، إن عدد القتلى ارتفع منذ الليلة الماضية بعد أن ضربت الفيضانات مطلع هذا الأسبوع أجزاء مختلفة من البلاد بعضها يقع بالقرب من العاصمة بورت أو برنس.
وقال رئيس الوزراء أرييل هنري، في بيان حكومي الاحد "تتبنى حكومتي إلى جانب المؤسسات الوطنية والدولية إجراءات عاجلة لتلبية المطالب".
وتعمل وكالات الإغاثة على تسليم المواد الغذائية إلى النازحين، وقال مسؤولو الحماية المدنية في مطلع الأسبوع إن القطاع الزراعي قد تضرر بشدة في بعض أجزاء البلاد.

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المصدر: آ ف ب
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