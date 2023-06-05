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بري يدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للبنان في 14 يونيو

وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان اللبناني (أرشيفية)
6 يونيو 2023 00:56

بيروت (الاتحاد)

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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إلى عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، في 14 يونيو الجاري. وقال مكتب بري الإعلامي في بيان، إنه «دعا الى عقد الجلسة في تمام الساعة 11 قبل ظهر الأربعاء الموافق في 14 يونيو الجاري».
وعقدت آخر جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية في 12 يناير الماضي، وبعدها توقفت الجلسات بسبب خلافات بين القوى السياسية حول مواصفات المرشحين. وتأتي هذه الخطوة، عقب ساعات من إعلان 32 نائباً من «قوى المعارضة والتغيير» في لبنان، دعمهم ترشيح وزير المالية الأسبق جهاد أزعور ليكون رئيساً للبلاد.
وتتألف قوى «المعارضة» من كتل نيابية عدة أبرزها «الجمهورية القوية» و«الكتائب» و«تجدد» وشخصيات مستقلة، بينما انبثقت قوى «التغيير» عن الاحتجاجات التي شهدتها بيروت عام 2019. وحسب المادة 49 من الدستور اللبناني، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبًا من أصل 128، ويُكتفى بالغالبية المطلقة «النصف +1» في الدورات التالية. ويشغل أزعور (57 عاماً) حالياً منصب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
ومنذ سبتمبر 2022، فشل البرلمان اللبناني في 11 جلسة بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر 2022.
وإلى جانب الأزمة السياسية، تعصف أزمة اقتصادية حادة منذ 2019 أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي، فيما تسعى بيروت إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد للتوصل إلى برنامج يوقف الانهيار.

مجلس النواب اللبناني
لبنان
نبيه بري
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