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وفد لبناني يعتزم زيارة سوريا لبحث ملف عودة اللاجئين

عصام شرف الدين
6 يونيو 2023 00:55

بيروت (الاتحاد)

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يعتزم وفد حكومي لبناني زيارة سوريا لمناقشة عدة ملفات على رأسها عودة اللاجئين السوريين.
وقال وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين إنه يجري الإعداد الآن للزيارة، بعد التشاور مع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبعد مؤتمر بروكسل حول سوريا المزمع عقده منتصف يونيو الجاري.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن تفاهمات وقعها لبنان مع سوريا في أغسطس 2022، تتضمن آليات عودة النازحين وكيفية البدء والأعداد المقبولة التي يمكن إعادتها شهرياً، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يعترف بتلك التفاهمات.
وأكد أن الحاجة الآن لإجراء زيارة إلى سوريا لتوقيع بروتوكول رسمي بين البلدين بعد الاتفاق على جميع النقاط بملف عودة اللاجئين. كما تحدث عن مفاوضات جارية مع مفوضية الأمم المتحدة لدفع المساعدات المالية للاجئين السوريين بالليرة اللبنانية بدلاً من الدولار عن طريق البنك المركزي اللبناني، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان ونقص العملة الصعبة.

لبنان
سوريا
اللاجئين
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