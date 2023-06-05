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العراق.. انطلاق عملية أمنية في ديالى لملاحقة فلول «داعش»

العراق.. انطلاق عملية أمنية في ديالى لملاحقة فلول «داعش»
6 يونيو 2023 00:56

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، انطلاق عملية تمشيط في محيط «بحيرة حمرين» شمال شرق محافظة ديالى لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال مصدر أمني، إن «قوة أمنية مشتركة بدأت عملية تمشيط الجزء الشرقي من بحيرة حمرين بعمق يصل إلى 10 كيلومترات من محورين».
وأضاف المصدر، أن «عملية التمشيط تأتي لتحقيق 5 أهداف ميدانية، أبرزها تأمين منطقة جغرافية تشكل محور هام من مدن محررة بالإضافة إلى منع أي عمليات تسلل لخلايا داعشية خاصة، أنها قريبة من مسارات في تلال حمرين».
وأشار المصدر إلى أن «عملية التمشيط هي السابعة من نوعها خلال العام الحالي وتأتي ضمن استراتيجية الضغط بالعمق من أجل منع أي محاولات ترمي لزعزعة الأمن والاستقرار». وتشكل «بحيرة حمرين» تحدياً أمنياً منذ سنوات عدة بسبب اتساعها وقربها من «تلال حمرين» التي تشكل جغرافية معقدة للغاية.

العراق
داعش
ديالى
الإرهاب
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