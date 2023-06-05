مسؤول أممي لـ«الاتحاد»: 25 مليون سوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة

شعبان بلال (الخرطوم، القاهرة)

أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 25 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مشيرةً إلى نزوح أكثر من 1.33 مليون شخص داخل وخارج البلاد بسبب الأزمة التي اندلعت قبل 8 أسابيع.

وقال رئيس وحدة إدارة الاتصالات والمعلومات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» جويومار باو سول، إن هناك 24،7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وكشف المسؤول الأممي في تصريحات لـ «الاتحاد» عن أن الأرقام تشير إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخل البلاد و330 ألف شخص عبروا الحدود إلى الدول المجاورة، فيما لا يزال ملايين الأشخاص محرومين من أبسط الخدمات الأساسية.

وأوضح باو سول أن الأمم المتحدة تواصل تنسيق الاستجابات الإنسانية وتعبئة الموارد في السودان والدول المجاورة واستمرار الدعوة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة بموجب القانون الإنساني الدولي.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة وقف القتال فوراً واحترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المستشفيات والبنية التحتية للمياه والكهرباء والمرافق العامة، داعياً طرفي الأزمة إلى وضع حماية المدنيين واحتياجاتهم في الأولوية.

وبين المسؤول الأممي أن تصاعد العنف كان له تأثير كارثي على المدنيين مما أدى إلى تردي الوضع الإنساني، مشيراً إلى أن مئات المدنيين لقوا مصرعهم وأصيب الآلاف، فيما لايستطيع الملايين من الوصول إلى الخدمات الضرورية، وتتعرض البنية التحتية والأسواق للضرر والدمار.

وذكر المسؤول الأممي أن المجتمع الدولي على استعداد لتكثيف إيصال المساعدات لتلبية الاحتياجات الكبيرة بالشراكة مع منظمات الإغاثة المحلية والجماعات المدنية، وأن الشركاء في المجال الإنساني قدموا الغذاء لأكثر من نصف مليون شخص في عدة ولايات منذ بداية مايو الماضي، بالإضافة إلى توفير المياه النقية والرعاية الصحية لعشرات الآلاف من النازحين.

وأشار رئيس وحدة إدارة الاتصالات والمعلومات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» جويومار باو سول، إلى أن وقف إطلاق النار يسهم بحرية تنقل المدنيين وسهولة إيصال المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يحشد جهوده لإيصال المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وأوضح المسؤول الأممي إلى أن الشركاء في المجال الإنساني أطلقوا خطة استجابة إنسانية منقحة لعام 2023 بسبب تصاعد العنف في جميع أنحاء السودان تسعى إلى الحصول على 2.6 مليار دولار للوصول إلى 18.1 مليون شخص ودعمهم بالغذاء والمياه وإمدادات الصرف الصحي وخدمات الحماية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة.

وفي سياق آخر، يواجه آلاف السكان في مختلف مدن إقليم دارفور غربي السودان أوضاعاً إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة بسبب المواجهات الدائرة في الإقليم، ما أجبر الكثير منهم إلى الفرار من منازلهم والنزوح أو اللجوء إلى مناطق أكثر أمناً.

ودفعت المواجهات الدامية في مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، نحو 600 شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، للفرار من منازلهم في الأحياء الشرقية والشمالية من المدينة، واستقروا في بعض المدارس والمرافق الصحية بالأحياء الجنوبية.