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الأمم المتحدة قلقة من استمرار التصعيد في السودان

دخان يتصاعد من العاصمة الخرطوم
6 يونيو 2023 00:20

أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان، الاثنين، عن قلقها إزاء التصعيد المستمر في السودان.
وقالت البعثة، في بيان نشرته على موقع فيسبوك، إن مكتب دعم حماية المدنيين يواصل مراقبة حالة حقوق الإنسان والحماية في البلاد.
وأضافت «لا يزال الوضع في الخرطوم وأم درمان وبحري مبعث قلق كبير. كما استمرت الحالة في غرب دارفور، وجارسيلا (وسط دارفور) وكتم (شمال دارفور) في التدهور، مما أثر على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، كثيرون منهم عالقون».
يشهد السودان منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي تصعيدا عسكريا. وأشارت نقابة أطباء السودان إلى أن أكثر من 800 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 3600 آخرين.
من جانبها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، مؤخرا أن عدد النازحين داخل السودان بلغ ما يربو على مليون شخص. وأضافت أن 319 ألف شخص آخرين غادروا إلى الدول المجاورة ليصبحوا لاجئين، مشيرة إلى أن مصر استقبلت أكثر من 132 ألف شخص فيما استقبلت تشاد 80 ألفا وجنوب السودان نحو 69 ألفا.

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