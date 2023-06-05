احتدام المعارك في الخرطوم

الخرطوم (الاتحاد)

تجددت الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أمس، غربي وشمالي العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان، بأن الاشتباكات اندلعت بمدينة أم درمان وبحري باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

وخارج العاصمة، اندلع قتال في منطقة دارفور في الغرب التي تعاني بالفعل من ويلات صراع طال أمده وأزمات إنسانية.

وأفاد شهود بأن القتال العنيف الذي اندلع، الجمعة والسبت، أدّى إلى حالة من الفوضى في مدينة «كتم»، وهي مركز تجاري وإحدى البلدات الرئيسية في شمال دارفور.

وتأتي الاشتباكات رغم دعوة السعودية والولايات المتحدة، طرفي الأزمة في السودان، أمس الأول، إلى الاتفاق على وقف جديد وفعال لإطلاق النار، بعد انتهاء هدنة مساء السبت رعتها الدولتان.